Apple, perdite per oltre 4 miliardi di dollari a causa del Coronavirus

Apple ha subito perdite per oltre 4 miliardi di dollari a causa del Coronavirus, la cui diffusione ha messo in crisi i centri produttivi su cui anche la casa di Cupertino fa affidamento: ce ne sono oltre venti nella zona.



Non è tutto: a causa dello stato d'emergenza Apple ha dovuto chiudere anche i propri punti vendita in Cina, e a quanto pare ci vorranno almeno due settimane prima che Foxconn possa riprendere la produzione.



Stando a quanto riportato da Dan Ives, analista presso Wedbush Securities, i rallentamenti in questione si traducono in un milione di iPhone in meno a settimana, con un output totale che scenderà a 44 milioni di terminali per il trimestre in corso.



Esiste inoltre la possibilità che la situazione provochi rallentamenti anche nell'ottica dei dispositivi non ancora annunciati, in particolare la fornitura dei componenti prima dell'effettiva entrata in produzione.



Gli effetti della diffusione del Coronavirus assumono dunque una rilevanza preoccupante anche per Apple, e al momento non è dato sapere quanto ancora durerà questa situazione di incertezza.