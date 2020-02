iPhone lento dopo gli aggiornamenti, Apple multata per 25 milioni in Francia

L'iPhone può diventare lento dopo aver installato nuove versioni del sistema operativo, e Apple è stata multata in Francia per non aver comunicato in modo chiaro tale eventualità ai propri utenti.



Il tema dell'obsolescenza programmata è da diversi anni al centro dell'attenzione, e a quanto pare le associazioni francesi ne hanno fatto una questione di principio, tanto da comminare ad Apple una multa da ben 25 milioni di euro.



Non è finita qui: il mese prossimo il sito francese di Apple dovrà mostrare un avviso in cui ammette di aver fornito ai propri utenti informazioni fuorvianti sulla possibilità che effettuare un upgrade del software avrebbe potuto rallentare i loro dispositivi.



Il caso, nello specifico, è nato in seguito ad alcune indagini partite dal rilascio di iOS 10.2.1, che una volta installato su iPhone 6, iPhone SE e iPhone 7 ha provocato un sostanziale calo delle performance.



L'accettazione della multa e della pubblicazione dell'avviso da parte di Apple consentirà all'azienda di evitare un processo che potrebbe rivelarsi ben poco conveniente, specie dal punto di vista dell'immagine.