Warcraft 3: Reforged, Blizzard risponde alle critiche: aspettative troppo alte?

Warcraft 3: Reforged è ormai da un po' al centro delle critiche, e Blizzard ha voluto rispondere cercando di guardare le cose in prospettiva, laddove possibile, nel corso dell'ultimo incontro con gli investitori.



"La questione riguardante Warcraft III: Reforged, onestamente, è montata un po' troppo in fretta", ha detto il presidente di Blizzard, J. Allen Brack. "La nostra community si aspetta sempre grandi cose da noi, e a quanto pare stavolta non siamo riusciti a soddisfare quel livello di aspettativa."



"Tuttavia siamo abituati a supportare i nostri giochi e abbiamo abbondantemente dimostrato che non ci limitiamo a questo, bensì continuiamo a migliorarli dopo il lancio, ed è ciò che vogliamo fare anche stavolta."



"Dunque andremo avanti ad aggiornare il gioco, aumentandone lo spessore, e continueremo a tenere informata la community circa i nostri piani da qui in avanti."



Le numerose critiche piovute addosso a Warcraft 3: Reforged hanno reso il gioco quello con più voti negativi su Metacritic da parte degli utenti.