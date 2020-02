Warcraft 3: Reforged, record di voti negativi su Metacritic dagli utenti

Warcraft 3: Reforged ha stabilito un record per il numero di voti negativi ottenuti su Metacritic dalle recensioni degli utenti: parliamo infatti di una media voto pari a 0,5 su 10, maturata attraverso oltre 17.000 recensioni.



Evidentemente le persone non hanno apprezzato per nulla l'esperienza offerta da Warcraft 3: Reforged e le sue fastidiose implicazioni, come il rifiuto da parte di Blizzard nei confronti delle richieste di rimborso.



Era già più o meno chiaro che si sarebbe arrivati a questo punto: dopo una serie di recensioni ufficiali non propriamente entusiastiche, è cresciuto il malcontento degli utenti su Metacritic e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.



Naturalmente i commenti dei giocatori sono sulla medesima linea, e in generale la sensazione è che Blizzard abbia fatto un lavoro modesto con questa remaster.