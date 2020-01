Warcraft 3: Reforged, su Metacritic utenti lo stanno massacrando

Warcraft 3: Reforged ha una media voto degli utenti Metacritic di 1.4. Perché un simile massacro? Le motivazioni sono diverse. In generale l'accusa è quella di essere un'edizione rimasterizzata mediocre e piena di problemi, lanciata quando ancora non finita.



Scendendo più nei dettagli le varie recensioni elencano tutti i problemi di Warcraft 3: Reforged: nessuna nuova interfaccia utente, niente sequenze filmate in CGI aggiornate, tantissime caratteristiche presenti nell'originale mancanti e altro ancora. C'è anche chi si lamenta della rimasterizzazione stessa, non proprio allo stato dell'arte.



Al momento di scrivere questa notizia, Warcraft 3: Reforged ha 1969 recensioni utenti negative su Metacritic, 43 miste e solo 227 positive. Sinceramente, chi si sarebbe mai aspettato qualcosa del genere per un gioco Blizzard? Vero è che si tratta di giudizi fortemente polarizzati, ma evidentemente qualcosa deve essere andato storto nel rapporto tra la compagnia americana e il suo pubblico.