Devil May Cry 3 per Nintendo Switch introdurrà il Weapon Switching, una delle nuove feature volute da Capcom per premiare l'entusiasmo degli utenti in vista del lancio del gioco.



"So cosa state pensando: si poteva già cambiare arma al volo in Devil May Cry 3", ha detto il producer Matt Walker in un nuovo video su strong>Twitter. "Sì, ma si poteva farlo solo alternando due armi ranged e due armi melee, generalmente fra le missioni o presso una statua della divinità: si andava lì e si selezionavano queste due armi."



"Adesso, nella modalità Free Style di Devil May Cry 3: Special Edition per Nintendo Switch, si potrà cambiare arma selezionando un qualsiasi strumento del proprio inventario, semplicemente premendo il pulsante ZR per le armi melee e ZL per quelle ranged, con la possibilità di scorrere tutti gli oggetti. Oppure tenendo premuto il pulsante e usando lo stick destro per far comparire un menu radiale."



Continuano insomma le novità promesse da Matt Walker per Devil May Cry 3 in versione Nintendo Switch. Quale sarà la prossima?





Time for another feature reveal for #DevilMayCry 3 Special Edition on #NintendoSwitch: Weapon Switching! Hear it from producer Matt Walker (@retrootoko) himself. https://t.co/vbKnQ6doUZ pic.twitter.com/O6KRNUMrar — Devil May Cry (@DevilMayCry) January 30, 2020