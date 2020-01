Steam down, molti servizi inaccessibili [Aggiornata]

Steam sta avendo dei grossi problemi e attualmente risulta down, con molti servizi che sono inaccessibili, tra i quali l'home page del negozio e le pagine della community. Stando a molte testimonianze apparse sui social, Steam è completamente morto, come poi facilmente verificabile da chiunque provando a collegarsi al sito o lanciando il client. Paradossalmente le pagine del negozio non vengono visualizzate (si riceve l'errore An error occurred while processing your request. Reference #102.9c4a0760.1580406320.59fa82f0), ma il download degli aggiornamenti e dei giochi sembra funzionare correttamente.



Valve per adesso non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla situazione, non ha cioè spiegato cosa l'abbia causata e per quanto tempo perdurerà. Sicuramente sta lavorando per risolverla e si spera che nelle prossime ore tutto torni alla normalità. Nel frattempo non disperate e giocate a qualcosa, perché nonostante lo Steam down, i giochi sembrano avviarsi normalmente.



[Aggiornamento]

Steam sembra essere tornato funzionante in ogni sua parte.