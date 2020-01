Steam, Alpha Polaris gratis per il fallimento di Turmoil Games

Turmoil Games ha annunciato che l'avventura Alpha Polaris è da adesso gratuita, ossia potete scaricarla liberamente da Steam. Il motivo del regalo purtroppo è il fallimento dello studio di sviluppo. Dato che tengono moltissimo al gioco, gli sviluppatori sperano che ci giochi più gente possibile ora non che non va pagato.



Alpha Polaris su Steam



Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Alpha Polaris, in cui Umberto Moioli scrisse:

Per poco meno di una ventina di euro, le cinque ore di gioco proposte da Alpha Polaris non sono moltissime, soprattutto perché piagate da una realizzazione imperfetta e da poca originalità. Detto questo come "horror tra i ghiacci" funziona piuttosto bene e alcuni passaggi sono interessanti anche da un punto di vista ludico. Difficile consigliarne l'acquisto a chi gioca una manciata di avventure grafiche all'anno, mentre i fan più accaniti del genere potrebbero dargli una possibilità. A dieci euro in meno sarebbe ben più allettante.