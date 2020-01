Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un gameplay dal gioco di Holly e Benji

Captain Tsubasa: Rise of New Champions si mostra con un video di gameplay catturato dal sito francese JeuxActu, che mostra alcune sequenze d'azione tratte dal tie-in di Holly e Benji.



Come evidenziato nel nostro provato di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, la produzione targata Bandai Namco cerca di catturare al meglio lo spirito della celebre serie animata, fra tiri speciali e manovre impossibili.



Il risultato finale è un gioco di calcio arcade senz'altro diverso dal solito, capace di regalare situazioni altamente spettacolari a maggior ragione per chi è cresciuto con l'opera creata da Yoichi Takahashi.



Captain Tsubasa: Rise of New Champions sarà disponibile nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.