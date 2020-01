Nintendo Switch, ecco i giochi più scaricati in Giappone nel 2019

Nintendo ha pubblicato l'elenco dei giochi digitali per Nintendo Switch più scaricati in Giappone nel 2019, suddividendoli tra quelli che sono disponibili nel solo formato digitale e quelli presenti anche nei negozi.



In testa alla top 10 dei titoli venduti solo in digitale troviamo ふたりで!にゃんこ大戦争, gioco che non ci risulta mai essere arrivato dalle nostre parti. Seguono Human Fall Flat e Cuphead. Meno sorprendente l'altra classifica, che dove le prime due posizioni sono occupate da Pokémon Spada e Scudo e la terza da Fire Emblem: Three Houses, titolo colpevolmente snobbato dalle nostre parti in qualsiasi premiazione. Ma ora bando alle ciance e vediamo le top 10 di entrambe le categorie:



Giochi solo digital download:

ふたりで!にゃんこ大戦争 Human Fall Flat Cuphead Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution! Stardew Valley Goonya Fighter Moon Final Fantasy IX Dragon Quest X (pacchetto tutto incluso) Romancing Saga 3