Facebook VS AGCOM: rischia 5 milioni di euro di multa

Facebook rischia in questi giorni una multa di 5 milioni di euro da parte dell'AGCOM. Un testa a testa che ha avuto inizio nell'ormai lontano 2018, è continuato anche nel 2019, ma che nel 2020 potrebbe vedere proprio l'AGCOM vincitore.

Facebook VS AGCOM, quindi: ma cosa sta accadendo esattamente? Nel provvedimento di fine 2018 l'AGCOM aveva richiamato formalmente Facebook per pratiche commerciali scorrette, relativamente al trattamento dei dati personali degli utenti, che verrebbero raccolti per fini commerciali senza avvisarli in modo adeguato.

Dato che l'iscrizione a Facebook è gratuita, ma poi i dati degli utenti vengono utilizzati per fini commerciali senza corrispondere loro alcuna somma, l'AGCOM impose a Facebook e a Mark Zuckerberg alcune condizioni: rimuovere la scritta "è gratis per sempre" dalla homepage; pubblicare una rettifica sulla pagina personale di ogni utente; infine informare gli utenti del fatto che Facebook guadagna attraverso i dati raccolti.

Ed ecco che arriviamo a gennaio 2020: Facebook ha rispettato solo la prima condizione dell'AGCOM, ovvero la rimozione della dicitura "è gratis per sempre" dalla home, ma non le altre. Rischia ora una maximulta di 5 milioni di euro, che probabilmente non tarderà ad arrivare: vi terremo aggiornati.