Resident Evil 3 utilizzerà Denuvo su PC

Capcom ha annunciato che Resident Evil 3 userà Denuvo come sistema di protezione su PC, nonostante ormai non garantisca più molti giorni di sicurezza dalla pirateria. La casa Giapponese sembra non aver imparato molto dall'esperienza di Resident Evil 2, da cui Denuvo è stato completamente rimosso un anno dopo l'arrivo del gioco sul mercato.



Chissà se accadrà lo stesso anche con Resident Evil 3. Staremo a vedere quando il gioco arriverà sul mercato il 3 aprile 2020.



Jill Valentine è una delle poche superstiti delle atrocità che hanno sconvolto Raccoon City. Per fermarla, la Umbrella è pronta a ricorrere alla sua arma segreta più temibile: Nemesis!



Include anche Resident Evil Resistance, una nuova esperienza multiplayer online 1 vs 4 ambientata nell'universo di Resident Evil e incentrata sul confronto mortale tra quattro superstiti e un malvagio Mastermind.