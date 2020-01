Captain Tsubasa: Rise of New Champions, proviamo la demo di gameplay su PS4

Captain Tsubasa: Rise of New Champions arriverà quest'anno su PC, PS4 e Nintendo Switch ma Bandai Namco ci ha permesso di provare in anteprima una demo di gameplay in cui Vincenzo e Luca si sono sfidati in un 1 VS 1 tra l'Accademia Toho e la Scuola Media Nankatsu, prendendo dimestichezza coi controlli e mettendosi non poco in ridicolo. Dopo la pubblicazione del trailer, questa è la prima volta che si può vedere una sequenza di gameplay giocato, e anche se mancano ancora tanti dettagli sulle modalità, le squadre e le opzioni di gioco, possiamo avere una buona impressione di quello che è il feeling e come funzionano le meccaniche.



Allo stato attuale non sappiamo ancora se è prevista la pubblicazione di una demo prima dell'uscita del gioco (che a oggi ancora non ha un periodo di pubblicazione ben preciso), ma vi invitiamo a leggere le nostre impressioni nel nostro provato in anteprima e a farci sapere nei commenti cosa ve ne pare di Captain Tsubasa: Rise of New Champions da questa prima occhiata al gameplay.