Trump segna il record su Twitter con 142 tweet in un giorno

Nonostante un'agenda che a logica dovrebbe essere piuttosto impegnata, sembra che il presidente USA Trump passi veramente molto tempo su Twitter - anche se probabilmente si tratterà di qualche tapino addetto alla comunicazione - considerando che proprio due giorni fa ha stabilito il record di tweet giornalieri, arrivando a 142 messaggi.



142 è un risultato notevole, che d'altra parte dimostra l'importanza assunta dal social network in questione per Trump, che lo utilizza spesso come vero e proprio sistema di comunicazione ufficiale della Casa Bianca, potendosi esprimere attraverso tale strumento in maniera estremamente diretta e senza passare attraverso i canali ufficiali o la stampa.



Bisogna anche dire che si tratta evidentemente di un metodo decisamente efficace per riscuotere successo: con questo tipo di comunicazione ha vinto le elezioni presidenziali e 71,5 milioni di follower dimostrano comunque che i suoi tweet vengono letti da un sacco di persone.



Il conteggio dei tweet arriva dall'account @FactbaseFeed che si è messo a raccogliere dati e fare confronti sull'attività di Trump su Twitter, svelando che il 22 gennaio 2020 è stato il giorno del record con 142 messaggi. C'è però da dire che si tratta del record per quanto riguarda il periodo in cui Trump è stato in carica alla Casa Bianca, perché altrimenti il risultato più alto era stato raggiunto dal presidente USA il 5 gennaio 2015 quando arrivò addirittura a quota 161.



È vero che probabilmente buona parte dei messaggi sono magari retweet di altri esponenti repubblicani, così come è possibile che il suo staff si occupi della scrittura almeno di parte delle comunicazioni su Twitter, ma è chiaro come Trump consideri fondamentale questo sistema come vero e proprio strumento politico.