Tetris di EA, tutti gli acquisti fatti svaniranno nel nulla, è polemica

È polemica per il fatto che tutti gli acquisti eseguiti nel Tetris mobile di Electronic Arts svaniranno quando il gioco sarà disattivato, ossia il 21 aprile 2020. A spiegare come andranno le cose è stato l'annuncio stesso della rimozione forzata.



Di fatto si tratterà una specie di piccola apocalisse che renderà inutilizzabile il gioco e tutti i suoi contenuti. Ovviamente in molti non l'hanno presa bene, soprattutto quelli che hanno speso di più in Tetris, e stanno chiedendo conto al publisher della situazione, perché si troveranno a non avere più nulla di quanto regolarmente acquistato.



Ovviamente di chiedere al nuovo detentore dei diritti di farsi carico del problema non se ne parla, anche perché i giochi hanno microtransazioni molto diverse tra loro.



Ci troviamo di fronte a un caso da manuale per illustrare i rischi del digitale: ciò che abbiamo comprato, a prescindere dalla cifra spesa, può esserci tolto dalla mattina alla sera spegnendo un server, senza che si possa fare nulla per impedirlo.