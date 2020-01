Tetris: EA rimuove il gioco mobile e lo sostituisce con un altro da parte del team N3twork

Strane manovre hanno visto protagonista il Tetris in versione mobile di Electronic Arts, che tra ieri e oggi è stato rimosso dagli store Android e iOS per poi ricomparire in queste ore, ma sotto un team di sviluppo diverso.



Ci devono essere dunque dei cambiamenti effettuati agli accordi di licenza su Tetris dietro questa bizzarra manovra, che ha portato nel giro di alcune ore prima alla sparizione del Tetris mobile di EA e poi alla sua ricomparsa ma sotto il marchio N3twork Inc.



Quest'ultimo è un team poco conosciuto ma che è già emerso nel panorama mobile proprio con un'altra versione del celeberrimo puzzle game, intitolata Tetris Royale e incentrato su una dinamica simile al battle royale multiplayer, concetto peraltro già ottimamente interpretato da Tetris 99 su Nintendo Switch.



Il nuovo Tetris di N3twork è un free-to-play, ovvero scaricabile gratuitamente, e si presenta comunque del tutto fedele alle meccaniche classiche del gioco originale, ma il team ha promesso che ci saranno varie aggiunte in futuro, con nuove modalità e altri contenuti in arrivo.