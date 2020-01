Esclusive, sarebbe così brutto se sparissero per sempre?

Oggi più che un articolo di commento il Parliamone gira intorno a una singola domanda, che vogliamo porre in particolare agli utenti PlayStation: sarebbe così orrendo se alcune o tutte le esclusive PS4 e PS5 arrivassero anche su altre piattaforme? Ovviamente ci rivolgiamo agli utenti PlayStation perché quelli Xbox hanno già vissuto questo passaggio, speriamo non troppo traumatico, quando Microsoft annunciò che tutti i titoli esclusivi per Xbox One sarebbero usciti anche su PC.



Visti i commenti ricevuti ad alcune notizie che paventano questa ipotesi, proviamo a ragionare sul perché questa possibilità sia tanto avversata da molti, che la vivono come se fosse un tradimento, quando in verità è solo la fine di una concezione commerciale dei videogiochi che ci portiamo dietro dall'alba dei tempi del medium.



Sinceramente, se più persone potranno giocare a titoli fantastici quali Horizon Zero Dawn o God of War (non è stato annunciato nulla in merito, ma lo citiamo come esempio di titolo fantastico), che male ci sarebbe? La console PlayStation che possedete inizierebbe a valere di meno? Quei giochi lì perderebbero di significato? E ancora, quando Detroit: Become Human è stato pubblicato su PC, i vostri ricordi del gioco sono improvvisamente diventati negativi (o più negativi, nel caso non vi sia piaciuto)? Se avete amato Death Stranding, sapere che arriverà su di un'altra piattaforma vi ha fatto rivedere il vostro giudizio?



Da queste domande ne possono seguire altre, più generali, come: che valore date al concetto di esclusiva? È fondamentale sapere che una console ha dei titoli non giocabili altrove al momento di acquistarla?



Sinceramente non sarebbe bello poter giocare a Forza Horizon 4 su PS4 e a God of War su Xbox One? Lo so che a molti questa sembrerà una bestemmia e che è improbabile che accada, ma è comunque una bestemmia che ogni tanto va detta per ricordare che l'importante dovrebbe essere l'esperienza di gioco, di cui l'hardware è solo un vettore, e non la vittoria di una guerra che non esiste, combattuta da eserciti che, se guardati dall'esterno, appaiono francamente patetici e fuori dalla storia.