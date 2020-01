Pokémon Spada e Scudo: annunciate date e sede dei Campionati Mondiali 2020 ufficiali di Pokémon

Oggi The Pokémon Company International ha annunciato in via ufficiale le date e il logo in cui si svolgeranno i Pokémon World Championship 2020, ovvero Campionati del Mondo dedicati a Pokémon, sia per quanto riguarda il gioco di carte collezionabili che i videogiochi.



The Pokémon Company ha dunque riferito che i Campionati Mondiali Pokémon di quest'anno si terranno dal 14 al 16 agosto 2020 presso l'ExCeL London. Nel corso di queste giornate di agosto avranno dunque luogo gli scontri della fase finale del Campionato Mondiale, con i migliori giocatori del Gioco di Carte Collezionabili e dei videogiochi Pokémon, tra i quali ovviamente Pokémon Spada e Scudo, di tutto il mondo che si scontreranno per decidere il vincitore.



I fan potranno assistere dal vivo all'evento più prestigioso del campionato Pokémon acquistando i tesserini per spettatori. I Campionati Mondiali Pokémon 2020 ospiteranno inoltre un negozio Pokémon Center, in cui sarà disponibile un'ampia gamma di prodotti tra cui tantissimi articoli dedicati all'evento.



Inoltre, coloro che hanno intenzione di organizzare un viaggio per poter assistere in diretta all'evento Pokémon World Championship 2020, possono trovare un elenco di hotel e alloggi a questo indirizzo.