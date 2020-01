Dragon Ball Z: Kakarot e FighterZ, le scene più spettacolari in un video confronto

Dragon Ball Z: Kakarot o Dragon Ball: FighterZ? Entrambi i giochi sono stati apprezzati per l'enorme fedeltà all'anime di Dragon Ball Z, specialmente nel modo in cui ripropongono alcune sequenze che hanno fatto la storia della saga. Ma quale tra gli ultimi due giochi con protagonisti Goku e compagni è riuscito a ricreare meglio l'universo di Akira Toriyama e l'estetica dell'anime? Abbiamo deciso di metterli fianco a fianco in questo video, e in redazione c'è chi preferisce una versione e chi invece l'altra. Vogliamo però sapere da voi nei commenti quale vi piace di più dal punto di vista puramente grafico.



Nella nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakarot, Christian Colli lo ha descritto come un titolo imperfetto e spigoloso, ma innegabilmente realizzato con un affetto immenso nei confronti dell'opera di Akira Toriyama. "I veri appassionati che non si sono stancati di rivivere questa storia lo apprezzeranno, al netto dei suoi difetti, in virtù di un gameplay immediato e di una spettacolarità coinvolgente".