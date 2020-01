The Bridge è gratis su Epic Games Store, svelato il prossimo regalo

Siamo a giovedì ed Epic Games Store rinnova la sua offerta di giochi gratuiti con The Bridge, il particolare puzzle game che richiama prospettive, atmosfere e figure impossibili di Escher che è gratis per oggi sullo store, con l'annuncio del prossimo gioco in regalo.



The Bridge è dunque disponibile gratuitamente da oggi fino al 30 gennaio 2020 su Epic Games Store, mentre dal 30 gennaio al 6 febbraio 2020 sarà il turno di Farming Simulator 19. The Bridge è un particolare puzzle game a base di logica, ricco di rompicapi che costringono i giocatori a cambiare il modo in cui vedono la fisica e la prospettiva. Il tutto è peraltro caratterizzato da un particolare tratto disegnato in bianco e nero che richiama in maniera evidente lo stile di Escher.



Farming Simulator 19 ha invece bisogno di ben poche presentazioni, visto il successo ormai raggiunto dalla serie di simulazioni in questione. Si tratta della penultima versione del gioco che ci pone al controllo e alla gestione di un'azienda agricola, dovendone gestire numerosi aspetti dalla scelta delle coltivazioni alla guida dei singoli veicoli da lavoro.



Come sempre, è sufficiente dirigersi sulla sezione dei giochi gratuiti di Epic Games Store e riscattarli, in questo caso per quanto riguarda The Bridge, effettuando semplicemente il login con il proprio account.