Kingdom Hearts 3: Re:mind, il finale vero è una mezza follia e apre alcune questioni

Kingdom Hearts 3: Re:mind è disponibile da oggi, ma chi lo ha già concluso arrivando al vero finale ha trovato una grossa sorpresa, una vera e propria follia di Tetsuya Nomura che sta facendo interrogare molti sul suo significato.



Attenzione anticipazioni: il testo che segue e il filmato in fondo alla notizia danno delle anticipazioni gigantesche su Kingdom Hearts 3: Re:mind. Se non volete conoscerle, smettete di leggere e chiudete questa pagina.



Ricordate Yozora, il personaggio modellato sulla prima versione di Noctis Lucis Caelum, quando era ancora protagonista di Final Fantasy Versus XIII, gioco che poi è diventato Final Fantasy XV con protagonista una versione di Noctis ampiamente modificata? Lui è il boss segreto di Kingdom Hearts 3: Re:mind. Che lo si sconfigga o che si venga battuti, conduce a due finali distinti... con delle immagini di Final Fantasy Versus XIII dove il modello di Noctis è stato scambiato con quello di Yozora, che afferma di non sapere più cos'è reale.



Cosa vorrà dire? È solo un modo creativo per riutilizzare un personaggio abbandonato, oppure c'è dell'altro che bolle in pentola?