TemTem primo su Steam, grande successo per il clone di Pokémon?

TemTem è primo da due giorni su Steam e già si parla di un grande successo per questo MMO clone di Pokémon nato grazie a una campagna Kickstarter di successo, che secondo molti è migliore di Pokémon Spada e Scudo.



Tra le molte recensioni già pubblicate su Steam, se ne possono leggere alcune scritte da giocatori della serie di Nintendo, che appaiono più che soddisfatti del gioco di Crema. Insomma, TemTem sembra essere riuscito lì dove molti altri hanno fallito, ossia clonare i Pokémon arrivando al successo.



Per adesso TemTem è disponibile in Accesso Anticipato su PC, ma presto sarà lanciato anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.