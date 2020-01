Ricavi record dai videogiochi in digitale a dicembre 2019, vediamo i giochi più redditizi

Un nuovo report di SuperData riferisce di un record raggiunto dal mercato videludico digitale per quanto riguarda la spesa effettuata dagli utenti a dicembre 2019, oltre a fornire la solita panoramica dei giochi più redditizi su questo fronte.



Si parla di acquisto di giochi e soprattutto micro-transazioni, che hanno portato a un totale di 9,8 miliardi di dollari di spesa a dicembre 2019, un dato record che mostra un incremento dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra le altre cose si rileva un grosso incremento sull'anno precedente per il mercato mobile (28%) a fronte di un calo per quanto riguarda i ricavi su console e PC (25% e 4% rispettivamente) dato in gran parte da un calo nelle performance di Fortnite.



Mese da record anche per Clash of Clans che registra il suo momento migliore in assoluto a sette anni di distanza dal lancio con 158,2 milioni di dollari a dicembre 2019. Nel frattempo, il nuovo sistema di monetizzazione scelto da Activision per Call of Duty: Modern Warfare, con espansioni e aggiunte gratuite, sembra aver funzionato con un incremento del 4% rispetto a quanto fatto l'anno scorso da Black Ops 4, mentre GTA 5 vede il suo miglior mese da dicembre 2017, oltre a una bella spinta fornita a Red Dead Redemption 2 dal lancio su Steam.



Notevole anche la presenza di Halo: The Master Chief Collection nella top ten dei giochi PC per ricavi digitali, classifica dominata dal solito League of Legends seguito da Dungeon Fighter Online e da Crossfire. Su console il primo è Call of Duty: Moder Warfare seguito da FIFA 10 e Star Wars Jedi: Fallen Order mentre su mobile troviamo Clash of Clans, Honour of Kings e Candy Crush Saga.