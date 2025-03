Il remake di Resident Evil 3 ora è disponibile su iPhone, iPad e Mac

Capcom ha pubblicato oggi Resident Evil 3 su App Store. Il survival horror dunque ora è disponibile anche tramite iPhone 16 e iPhone 15 Pro, iPad e tutti i Mac con chip M1 o superiore. Il lancio è stato accompaganto da un trailer, che trovate nel player sottostante.

Se siete interessati, trovate la pagina dedicata su App Store a questo indirizzo. Come gli altri capitoli della serie approdati sullo store della casa di Cupertino, il gioco è free-to-start, ovvero potrete scaricarlo gratuitamente e giocare le prime fasi della storia, come se fosse una sorta di demo, per poi decidere eventualmente di acquistare la versione completa. Il gioco completo è disponibile al prezzo di 9,99 euro, con la possibilità di acquistare a 1,99 euro un pacchetto che sblocca fin da subito tutti i bonus e le ricompense, che in alternativa è possibile ottenere semplicemente completando il titolo.