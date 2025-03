La prenotazione di Silent Hill f su Amazon Italia è al prezzo minimo garantito

La prenotazione di Silent Hill f per PS5 è ora disponibile tramite Amazon Italia. Il videogioco è stato da poco presentato e ha subito colpito gli appassionati della serie così come degli horror in generale. Il prezzo è 79,99€, ma ricordiamo che si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Potete trovare il videogioco a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La prenotazione a prezzo minimo garantito fa sì che, se prenotate ora, qualsiasi sconto futuro venga automaticamente applicato al vostro ordine. Non dovrete seguire l'andamento del prezzo e, in caso la cifra non cali abbastanza per i vostri gusti, potrete semplicemente cancellare l'ordine, visto che tutto il procedimento è gratuito.

Che gioco è Silent Hill f

Silent Hill f è un gioco horror che ci porta, per la prima per la serie, in Giappone. Precisamente sono gli anni 60 e siamo nella cittadina rurale di Ebisugaoka. La protagonista è una teenager - Shimizu Hinako - che vive una normale vita come tutte le sue compagne. Poi però la nebbia cala sulla città e tutto diventa strano, desolato e spaventoso.

Nella nebbia vi è una minaccia sconosciuta e Hinako deve affrontare mostruosità, risolvere enigmi e prendere decisioni in un mondo tanto folle quanto bello visivamente. Alla sceneggiatura c'è uno scrittore considerato visionario, Ryukishi07, che ha realizzato i famosissimi Higurashi When They Cry e Umineko When They Cry.