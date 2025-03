Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition ha ricevuto dei voti stellari dalla critica

Le recensioni

Come potete vedere dall'elenco sottostante, i voti di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition vanno dall'8 al 10, almeno fino a questo momento, per una media voto su Open critic che si aggira su 88 (la stessa di Metacritic). Ai redattori è piaciuto il lavoro fatto per aggiornare il titolo. Non ci sono critiche particolari da riportare. Al massimo qualcuno ha chiesto un lavoro più profondo sui menù di gioco, mentre altri hanno sottolineato alcuni dei difetti storici del titolo, ma parliamo di appunti limitati.

Multiplayer.it : 9 / 10

Destructoid: 10 / 10

Inverse - 100

IGN.com - 9 / 10

Areajugones - 90

WCCftech - 90

Siliconera - 90

Digitec Magazine: 5 / 5

Shacknews: 9 / 10

TheSixthAxis: 9 / 10

GRYOnline.pl: 9 / 10

Press Start: 9 / 10

WellPlayed: 9 / 10

Console Creatures: 9 / 10

XGN.nl: 9 / 10

GAMES.CH: 86%

Oyungezer - 85

Checkpoint Gaming: 8 / 10

Saudi Gamer: 8 / 10

Gamingbible - 80

In generale, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition viene consigliato sia ai neofiti, sia a chi già conosce l'originale, che troverà molti nuovi contenuti di cui godere.