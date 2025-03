Dieci anni dopo, è diventata una ricorrenza che sembra una metafora: è come se i GDR di Monolith Soft scandissero i cicli vitali delle console Nintendo, intonando un canto del cigno che è anche un'affermazione, "guardate che cosa possiamo fare", e una promessa, "guardate che cosa faremo". Xenoblade Chronicles su Wii, Xenoblade Chronicles X su Wii U. La storia si ripete nel 2025 con quello che probabilmente è l' ultimo titolo di Tetsuya Takahashi su Switch : per muoversi verso il futuro, però, bisogna guardare prima al passato. Così si torna sullo Skell, ci si libra in volo, il pianeta Mira si rimpicciolisce sotto di noi. La musica cambia e noi ancora non crediamo ai nostri occhi.

C'è un momento, in Xenoblade Chronicles X, che possiamo considerare tra i più iconici nella storia dei videogiochi. Quando mettiamo finalmente le mani sul modulo di volo, il nostro Skell può finalmente librarsi in aria: a quel punto il pianeta Mira, che abbiamo esplorato in lungo e in largo, dentro e fuori, si rimpicciolisce sotto di noi. La musica cambia, sostituita da una canzone pop, e noi non crediamo ai nostri occhi. Era il 2015 e giocavamo su Wii U.

Stranieri in terra straniera

Ha perfettamente senso mettere sullo stesso piano le due Definitive Edition di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles X anche se, così facendo, la prima appare immediatamente più titanica. In quell'occasione, Monolith Soft ha rifatto letteralmente il trucco al titolo Wii, arrivando a cambiare il motore grafico per allinearla al look di Xenoblade Chronicles 2. Il lavoro che Xenoblade X ha richiesto è stato sicuramente più limitato: gli artisti di Tetsuya Takahashi hanno ridisegnato la maggior parte dei volti - fortemente criticati all'epoca della prima release - allineandoli al character design degli altri Xenoblade ma, per il resto, il gioco è rimasto pressoché quello del 2015.

La nuova Elma di Xenoblade Chronicles X Definitive Edition.

A scanso di equivoci, questa non vuole essere una critica. Come potrebbe? Come abbiamo spiegato nella recensione del 2015, Xenoblade Chronicles X era un vero miracolo di programmazione. Nessuno aveva mai pensato che Wii U potesse far girare un titolo di quella complessità e vastità: rigiocarlo oggi, in alta risoluzione, sullo schermo del TV o in portabilità, lascia ancora a bocca aperta. Monolith Soft ha lavorato sull'illuminazione, sugli shader e sull'ottimizzazione: la Definitive Edition gira ottimamente - al netto di qualche piccolissima incertezza in rare circostanze - e resta una gioia per gli occhi, oggi più di prima.

Per questa conversione, lo sviluppatore nipponico è dovuto scendere a compromessi di altro genere. Senza il GamePad di Wii U, ha dovuto spostare le sue funzionalità su apposite schermate che il giocatore può richiamare attraverso un menù ridisegnato per l'occasione. Questa è praticamente l'unica critica che ci sentiamo di muovere alla Definitive Edition; pur rendendoci conto che non c'era altra soluzione, dobbiamo ammettere che si è un po' persa la coinvolgente unicità del gameplay originale che ci permetteva di esaminare la mappa e sfruttare il Frontier Nav semplicemente abbassando lo sguardo sul controller.

La nuova schermata del Frontier Nav nella Definitive Edition

Richiamare la mappa del Frontier Nav ogni volta che dobbiamo maneggiare le sonde o semplicemente esaminare gli obiettivi - una pratica assai frequente - spezza un po' il ritmo dell'azione, anche se il caricamento dei menù è quasi sempre velocissimo e la nuova interfaccia più completa e intuitiva. E in Xenoblade Chronicles X la mappa si consulta di continuo: l'esplorazione è una componente fondamentale, per non dire primaria, del gameplay.

Quello di Mira è un open world in soluzione di continuità in cui gli unici caricamenti - peraltro decisamente brevi - sono gli eventuali viaggi rapidi del giocatore: fin dal primissimo momento è possibile armarsi di santa pazienza e raggiungere a piedi praticamente ogni angolo del pianeta, grazie anche alla diversa forza di gravità che consente di compiere salti sovrumani e restare illesi a ogni caduta. Il problema è sopravvivere all'impresa, perché Monolith Soft ci tiene continuamente a ricordarci che in questo mondo gli alieni siamo noi. Mira gioca secondo le sue regole, non esiste una fredda logica nella distribuzione delle creature ostili e può capitare di incontrare nemici aggressivi e di livello altissimo appena fuori le porte di Neo Los Angeles.

Il pianeta Mira è un luogo di micidiali meraviglie.

Sta al giocatore decidere se affrontare i pericoli a muso duro o aggirarli con un po' di astuzia, sfruttando una geometria esemplare. Ancora oggi, a distanza di dieci anni, Mira è un trionfo di level design, un open world di una bellezza e di una complessità rara, caratterizzato da biomi diversissimi che cambiano ulteriormente secondo un complesso ciclo giorno/notte e condizioni atmosferiche fantasiose.

Esplorare in cerca di risorse, collezionabili, punti panoramici e siti FN - in cui piazzare sonde per accumulare crediti e Miranium, un vero e proprio minigioco strategico - è divertentissimo e stimolante, soprattutto una volta sbloccati gli Skell, i mech trasformabili che permettono di affrontare i nemici più grossi, viaggiare ad alta velocità e solcare i cieli alieni verso nuove, emozionanti destinazioni.