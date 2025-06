Gli sviluppatori di Silent Hill f hanno parlato del mondo di gioco in un video dietro le quinte pubblicato da Konami, in cui viene illustrata anche la collaborazione fra il publisher e NeoBards Entertainment, un team di sviluppo specializzato nelle tradizioni nipponiche e capace di rappresentarle al meglio.

Il coinvolgimento dello studio si è ovviamente reso necessario per via dell'idea di ambientare il gioco in un villaggio giapponese durante il periodo Showa, negli anni '60: un'epoca che appare sospesa fra il folklore tradizionale e la crescente alienazione di una società in continua trasformazione.

Al fine di rendere l'esperienza al contempo autentica e affascinante, gli sviluppatori hanno selezionato scenari iconici come templi, case da tè, scuole abbandonate e piccole attività commerciali, cercando di donare a ogni composizione un'eleganza tale da risultare disturbante.

Insomma, la sensazione è che con Silent Hill f ci troveremo di fronte a un'esperienza davvero molto particolare anche sul piano del design e dell'estetica.