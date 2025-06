Gli orari di sblocco di FBC: Firebreak sono stati annunciati da Remedy Entertainment

Remedy Entertainment ha annunciato gli orari di sblocco di FBC: Firebreak, che stando alla mappa globale potremo cominciare a giocare a partire dalle 12.00 del 17 giugno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Abbiamo già parlato parecchio di questo interessante sparatutto cooperativo ambientato nel Remedy Connected Universe e, in particolare, negli scenari di Control: a fare da sfondo all'esperienza troveremo nientemeno che la Oldest House, sede del Federal Bureau of Control.

Ancora una volta minacciata da un'invasione del Sibilo, l'enorme struttura diventerà un campo di battaglia in cui la nostra squadra, composta da tre agenti dell'FBC, dovrà armarsi con una serie di strumenti piuttosto originali e affrontare le creature sotto il controllo della forza oscura e malvagia.

Come già riportato, gli abbonati a Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra e Premium avranno la possibilità di scaricare FBC: Firebreak senza costi aggiuntivi: una mossa che punta a creare fin da subito una base d'utenza molto solida per il gioco.