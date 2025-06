Più Helldivers 2 che non Left 4 Dead , il sorprendente progetto dello studio finlandese è nato per colmare l'inevitabile vuoto che ci separa dall'uscita del prossimo capitolo dell'avventura di Jesse Faden, in arrivo probabilmente nel 2027, e magari racimolare un po' di denaro per contribuire al finanziamento di questa e altre produzioni.

FBC: Firebreak è il nuovo sparatutto cooperativo di Remedy Entertainment : un live service ambientato nel mondo di Control, che punta a distinguersi per una serie di peculiarità legate tanto agli scenari quanto al nostro modo di interagire con essi, all'interno di diverse missioni in cui saremo impegnati a contrastare l'avanzata del Sibilo e delle sue orde.

Gli sviluppatori di Remedy Entertainment hanno di recente ribadito l'importanza della componente narrativa in tutte le loro opere, e FBC: Firebreak non avrebbe dovuto fare eccezione. In realtà, però, il gioco è caratterizzato da una fase introduttiva assolutamente essenziale , che non racconta alcunché né fornisce indicazioni chiare rispetto a ciò che in concreto dovremo fare.

Il punto d'incontro ideale fra le due dimensioni non poteva che essere la Oldest House , l'enorme edificio che funge da quartier generale per l'agenzia governativa e che, a quanto pare, è in realtà un Luogo di Potere che esiste da sempre in quel di New York: un crocevia di energie, desideri e influenze che dovremo difendere mettendoci al comando di un manipolo di uomini coraggiosi.

FBC: Firebreak ci riporta indietro di qualche anno , quando Jesse non era ancora il Direttore del Federal Bureau of Control, ma l'entità nota come "il Sibilo" aveva già preso di mira il nostro piano della realtà e stava provando attivamente a invaderlo, corrompendo qualsiasi cosa trovasse lungo il cammino, a prescindere che si trattasse di oggetti inanimati o persone in carne e ossa.

Struttura e contenuti

Come detto, sono tre le classi disponibili al momento in FBC: Firebreak, identificate da altrettanti kit: Meccano, munito di una chiave inglese che può magicamente riparare i dispositivi elettrici guasti e all'occorrenza venire sferrata con forza sulle gengive dei nemici; Elettro, caratterizzato da un "impattatore a pressione" in grado di emettere potenti scariche elettriche; e Splash, con il suo cannone idrico industriale, perfetto per "raffreddare" i compagni (e dunque curarli), spegnere incendi e innaffiare le creature ostili.

Una delle missioni di FBC: Firebreak ci vedrà portare in giro dei dispositivi capaci di emettere fiamme

Il gioco non lo spiega e questa è senz'altro una delle critiche che più gli sono state mosse, ma andando avanti nella progressione scoprirete che le tre classi possono collaborare in tanti modi per infliggere un maggior numero di danni alle orde di nemici presenti all'interno dei livelli, ad esempio bagnando un ampio gruppo di avversari e poi colpendoli con una scarica, così da friggerli per bene.

A proposito, un altro aspetto che ha fatto parecchio discutere (e che ha spinto Remedy a pubblicare in fretta e furia un aggiornamento per addolcirlo) è proprio il percorso che bisogna affrontare con ognuno dei tre personaggi al fine di sbloccare nuove abilità e nuovo equipaggiamento, che tuttavia appare ancora adesso un po' troppo lento e votato a limitare artificiosamente la nostra progressione.

In uno dei rifugi attendiamo l'arrivo di un mini-boss in FBC: Firebreak

Per migliorare il nostro alter ego dovremo fondamentalmente muoverci all'interno di due differenti schermate, quella dei talenti e quella delle requisizioni, spendendo i punti esperienza guadagnati sul campo al fine di ottenere dei potenziamenti passivi da assegnare al personaggio (occupando slot che aumentano di numero man mano che saliamo di livello) e strumenti man mano più potenti.

È stato proprio quest'ultimo aspetto a subire la revisione più profonda rispetto al lancio, quando ci veniva chiesto di acquistare la qualunque per poter accedere alle pagine del catalogo più avanzate e arrivare finalmente agli oggetti che davvero ci interessava ottenere, mentre ora il sistema funziona attraverso un conteggio della spesa effettuata fino a quel momento.

La schermata delle Requisizioni in FBC: Firebreak

In ogni caso non c'è di che entusiasmarsi, visto che le personalizzazioni estetiche lasciano un po' il tempo che trovano e non riescono in alcun modo a caratterizzare in maniera interessante i tre agenti e il loro design, decisamente anonimo; mentre le armi convenzionali non sono numerose (di base pistola, fucile e mitragliatrice, con le rispettive varianti) e soffrono di un munizionamento limitato, che compie un passo in avanti solo dopo lo sblocco di specifici potenziamenti.

Dopodiché ci sono le missioni, in questo momento soltanto cinque, ambientate all'interno di diverse zone della Oldest House: scenari che in qualche modo abbiamo già visto durante la campagna di Control e che fanno da sfondo a incarichi caratterizzati da tre diversi livelli di complessità selezionabili, in cui ci verrà chiesto di riparare qualcosa, distruggere qualcos'altro, raccogliere rocce radioattive, eliminare post-it posseduti e bruciare le temibili anomalie che si muovono come piccoli vortici nella mappa.

Le cinque missioni di FBC: Firebreak

Mentre cerchiamo di portare a termine queste operazioni, le truppe del Sibilo compariranno in maniera casuale a "disturbarci", innescando ondate di nemici e spronandoci ancora una volta a collaborare per portare a termine la missione nella maniera più rapida e pulita possibile, lottando nella fase finale con un boss e precipitandoci quindi verso l'ascensore che ci porterà in salvo.