FBC: Firebreak ha superato quota 1 milione di giocatori su PC, PS5 e Xbox Series X|S, al netto delle critiche

FBC: Firebreak magari non è stato accolto con grandissimo calore, ma sembra aver attirato quantomeno l'interesse di un discreto numero di persone: Remedy ha da poco festeggiato il traguardo di oltre un milione di giocatori complessivi in meno di dieci giorni dal lancio su PC e console.

Remedy promette tante cose entusiasmanti per il futuro di FCB: Firebreak

"Ieri sera abbiamo superato il milione di giocatori in FBC: Firebreak. Si tratta di un traguardo significativo, quindi grazie di cuore da parte di tutti noi di Remedy per aver giocato", si legge nel messaggio. "Sappiamo che c'è ancora molto lavoro da fare e siamo super motivati. Abbiamo un sacco di cose entusiasmanti in serbo per i giocatori di Firebreak! Presto ne saprete di più."

Come accennato in apertura, al netto di questo traguardo, FBC: Firebreak ha avuto un esordio lento su Steam, con picchi di utenti simultanei molto bassi e recensioni negative che criticano la scarsa quantità di contenuti e la limitata varietà di nemici e situazioni. Considerando le cifre sulla piattaforma di Valve, è plausibile che la maggior parte dei giocatori provenga da PS5 e Xbox Series X|S, dove il gioco è incluso sia nel catalogo PlayStation Plus Extra che in quello del Game Pass.

In ogni caso, Remedy ha già dichiarato di voler rimediare e sta lavorando per migliorare l'esperienza sulla base dei feedback ricevuti. I primi risultati si sono visti con l'aggiornamento 1.2, che migliora le ricompense e rende più coinvolgenti le fasi iniziali.