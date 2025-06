Chris Avellone torna in azione: entra in Republic Games per lavorare a un RPG con un ex-Quantic Dream

Il celebre sceneggiatore e designer Chris Avellone torna in azione, entrando a far parte del team Republic Games per lavorare a un ambizioso progetto di RPG che guarda ai classici del genere, insieme a un ex-Quantic Dream.

Si tratta di un insieme di cose che risulta particolarmente promettente: Avellone, per chi non lo conoscesse, ha lavorato a grandi classici dei giochi di ruolo videoludici come Planescape: Torment, Fallout 2, Icewind Dale, Star Wars: Knights of the Old Republic 2, Fallout: New Vegas e tanti altri, dunque è una sorta di personaggio di spicco in questo genere, e l'idea che sia tornato a lavorare su un nuovo progetto che guarda proprio all'"epoca d'oro" dei giochi di ruolo su computer crea una notevole aspettativa.

Insieme a lui all'interno del nuovo studio Republic Games c'è anche Adam Williams, uno dei fondatori del team dopo la sua uscita da Quantic Dream, con cui ha lavorato a Detroit: Become Human.