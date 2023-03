Chris Avellone assolto dalle accuse di molestie, ottiene scuse pubbliche e risarcimento

Il noto autore di videogiochi Chris Avellone, che ha scritto alcune tra le migliori sceneggiature in questo ambito, era stato accusato di molestie sessuali e condotte predatore da due donne ma le accuse sono cadute, Avellone è stato assolto e ha ottenuto anche scuse pubbliche e un ricco risarcimento da parte delle accusatrici.

Poco dopo aver completato i lavori su Star Wars Jedi: Fallen Order, nel 2020, Chris Avellone era finito all'interno di una rete di accuse da parte soprattutto di due conoscenti, le quali avevano descritto varie molestie e comportamenti predatori che sarebbero stati tenuti dall'autore nei loro confronti in periodi precedenti.

Le accuse erano state limitate inizialmente a Twitter, ma tanto è bastato per avviare un veloce effetto domino che ha portato a far terra bruciata intorno ad Avellone, che in breve tempo ha perso praticamente tutti i contatti lavorativi, compreso il contratto con Techland per la scrittura della storia e delle quest di Dying Light 2, all'epoca in pieno sviluppo.

A breve distanza dall'emersione di queste accuse, Avellone ha dichiarato di voler intentare una causa legale contro le due accusatrici, sostenendo di aver raccolto un'ampia quantità di documenti a materiali a sostegno della propria posizione. A distanza di circa due anni, arrivano i risultati di questa difesa da parte di Avellone, che in questo modo ottiene le scuse pubbliche e ufficiali da parte delle due donne e anche un ricco risarcimento "a sette cifre", a quanto pare.



"Il Signor Avellone non ha mai abusato sessualmente di nessuna di noi due", hanno dichiarato Karissa Barrows e Kelly Rae Bristol, le due accusatrici originali, in un comunicato congiunto. "Non abbiamo alcuna informazione sul fatto che abbia mai molestato sessualmente nessun altra donna. Non siamo a conoscenza del fatto che Avellone abbia mai sperperato fondi delle compagnie per cui lavorava. Non era nostro intento far pensare quanto è emerso su quello che abbiamo scritto o detto in precedenza sul Signor Avellone per quanto riguarda questi eventi".

Si tratta di una smentita totale delle accuse che erano state precedentemente riferite dalle due donne, che avevano descritto vari casi in cui Avellone si era dimostrato un "predatore sessuale". Nel comunicato, le due spiegano che "volevamo supportare le donne in questa industria e, nel fare questo, le nostre parole sono state mal interpretate per far pensare ad accuse specifiche di condotte scorrette che non sono mai avvenute. Siamo appassionate nell'assicurare la sicurezza e la difesa di donne, minoranze e persone della comunità LGBTQIA+", spiegano inoltre le due, aggiungendo che "Crediamo che anche Avellone condivida con noi questo desiderio di proteggere e far risaltare queste comunità. Crediamo che si meriti un pieno ritorno nell'industria e lo supportiamo nei suoi impegni".



Da parte sua, Avellone ha scritto: "Apprezzo la volontà delle signorine Barrows e Bristol di lavorare con noi per evidenziare questi problemi all'interno della comunità videoludica e il loro impegno è da supportare. Ci sono ancora molte grandi sfide da affrontare ma sono sicuro che possiamo farlo insieme. Nello spirito di voler raggiungere questi obiettivi, vorrei chiedere a tutti di rispettare la privacy di Barrows e Bristol e usare questa opportunità per ascoltare tutte le voci in modo da migliorare la nostra cultura e le nostre comunità".

A questo punto, una volta chiarita la sua situazione in maniera inequivocabile, speriamo che Avellone possa essere presto reintegrato nell'industria videoludica. Ricordiamo che ha lavorato presso Interplay, Obsidian e altre compagnie in qualità di sceneggiature e designer, tra i responsabili di capolavori del calibro di Planescape: Torment, Baldur's Gate, Fallout 2, Fallout: New Vegas, Icewind Dale, Prey, Divinity: Original Sin 2 e tanti altri.