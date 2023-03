The Legend of Zelda: Ocarina of Time, il remake in Unreal Engine 5 in un lungo video

Continua il grosso lavoro del modder CryZENx al suo remake in Unreal Engine 5 di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, di cui possiamo vedere ora un nuovo lungo video gameplay che copre circa 18 minuti di gioco.

Come avevamo visto in precedenza, si tratta di una rielaborazione amatoriale del classico Nintendo ma eseguita con una notevole cura, sfruttando il potenziale tecnico offerto dalla nuova versione del motore grafico Epic Games.

Chiaramente, tutto questo è sempre a rischio di eliminazione da parte degli avvocati ninja di Nintendo, ma vista la natura estremamente artigianale del lavoro del modder, ci sono buone possibilità che possa passare indenne.

CryZENx ha peraltro aggiornato il lavoro per funzionare sulla nuova versione del motore grafico, ovvero Unreal Engine 5.2, cosa che comporta ulteriori passi avanti dal punto di vista tecnico per questa particolare versione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ovviamente non si tratta della ricostruzione totale del gioco, ma l'obiettivo del modder è comunque cercare di espanderla il più possibile.

La parte del gioco visibile in questo video e ricostruita in Unreal Engine 5 è peraltro una che i fan dell'originale ricorderanno sicuramente, trattandosi di uno dei pochi momenti inquietanti nell'originale: si tratta dell'esplorazione del fondo del pozzo, con il terrificante boss Dead Hand.