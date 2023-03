Netflix, aprile 2023: nuove serie TV e film in arrivo per gli abbonati

Netflix continua il suo percorso e ad aprile 2023 propone una nuova ondata di serie TV e film in arrivo nel catalogo per gli abbonati, che vediamo di riepilogare nell'elenco riportato qui sotto con le varie date di uscita annunciate finora.

Di recente, abbiamo visto un rafforzamento anche dell'impegno sul fronte dei videogiochi, con Netflix che lancerà 40 giochi quest'anno, a dimostrazione di come l'esperimento in questo senso sia destinato a durare. Primi risultati anche per quanto riguarda il nuovo abbonamento con pubblicità che sembra funzionare, almeno secondo dati non ufficiali, con 1 milione di utenti in USA registrati nel primo periodo.

Per il resto, vediamo dunque le novità in arrivo il mese prossimo per gli abbonati al servizio di streaming video.

Film

After 2 - 1 aprile 2023

Paw Patrol - 1 aprile 2023

Il sacro male - 3 aprile 2023

I migliori giorni - 3 aprile 2023

Chupa - 7 aprile 2023

Una notte da dottore - 11 aprile 2023

The Last Kingdom - Sette Re devono morire - 14 aprile 2023

Fenomenas indagini occulte - 14 aprile 2023

Power Rangers: Una volta e per sempre - 19 aprile 2023

Guida turistica per innamorarsi - 27 aprile 2023

Serie TV

Heaven and Hell: Soul Exchange - 1 aprile 2023

Invisible - 1° aprile 2023

War Sailor - 2 aprile 2023

War sailor: la serie, - 2 aprile 2023

IRL - In Real Love - 6 aprile 2023

Beef - Lo Scontro - 6 aprile 2023

Transatlantic - 7 aprile 2023

Ossessione - 13 aprile 2023

Sweeth Tooth 2 - 27 aprile 2023

Documentari