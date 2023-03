Counter-Strike: Global Offensive da record, 1,5 milioni di giocatori su Steam

Counter-Strike: Global Offensive ha fatto segnare 1,5 milioni di giocatori contemporanei su Steam: un record per il celebre sparatutto Valve, che solo pochi giorni fa ha visto l'annuncio del tanto chiacchierato nuovo episodio.

In uscita nel corso di questa estate, Counter-Strike 2 prenderà dunque in dote una base d'utenza enorme e appassionata, anche perché verrà distribuito come un aggiornamento gratuito di GS:GO e non richiederà dunque un acquisto separato.

La strategia di Valve punta insomma alla massima diffusione possibile per il suo sparatutto a base multiplayer, che verrà adeguato dal punto di vista tecnico agli standard odierni grazie all'uso del motore grafico Source 2, ma in termini di formula e struttura non dovrebbe introdurre delle rivoluzioni.

Peraltro in questi giorni Counter-Strike: Global Offensive risulta essere anche uno dei giochi più popolari su Twitch, con un picco sulle ventiquattro ore pari a poco più di 350.000 spettatori.

In attesa di capire cosa accadrà con l'arrivo del nuovo episodio, date un'occhiata al nostro speciale con tutte le novità di Counter-Strike 2.