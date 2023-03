Counter-Strike 2: analizziamo tutte le novità in arrivo nello sparatutto tattico di Valve

A partire da questa estate il mondo degli esport non sarà più lo stesso. Valve ha annunciato Counter-Strike 2, un aggiornamento massiccio e gratuito di Counter-Strike: Global Offensive che cambierà completamente il modo di giocare di uno degli sparatutto competitivi più amati e seguiti sul pianeta. Dall'eliminazione del tick rate alla ricostruzione di alcune mappe, CS sta per intraprendere un processo evolutivo che, se tutto andrà come previsto, gli farà fare molti passi in avanti. Quasi come ha fatto Blizzard con Overwatch 2, Valve ha in programma di trasformare molto di quello che avviene dietro le quinte e di rifare il look al suo sparatutto tattico senza andare a modificare i pilastri portanti del gioco in modo che le migliaia di ore di pratica dei fan più dediti e dei giocatori professionisti non vadano sprecate. L'elemento che forse più di tutti costringerà i player a ripensare le loro strategie è la trasformazione delle smoke (le granate fumogene) in oggetti volumetrici e dinamici che si adattano e rispondono all'ambiente circostante. In questa analisi di tutto quello che sappiamo su Counter-Strike 2 vi spiegheremo come funziona ogni modifica che verrà introdotta, il suo impatto sul gameplay e come cambierà la scena competitiva di CS. Raramente abbiamo visto una community così entusiasta di un aggiornamento tanto radicale anche perché, soprattutto per quanto riguarda la questione del tick rate, un intervento da parte di Valve era necessario da diverso tempo.

Questione di tick Il problema di cui i giocatori di CS:GO si lamentano di più è quello del tick rate che con Counter-Strike 2 sparirà completamente Prima di passare al lato estetico o tattico di Counter-Strike 2 è importante sottolineare quanto sia fondamentale per questo gioco l'eliminazione del tick rate. In tutta la storia di Counter-Strike i server hanno misurato gli scontri (stabilendo cosa veniva colpito, chi moriva, ecc...) solo a intervalli di tempo predefiniti chiamati tick. Questo vuol dire che se un click del mouse avviene tra un tick e il successivo, questo non viene registrato fino al tick successivo. Parliamo di millisecondi che potrebbero sembrare ininfluenti (per sbattere le ciglia ce ne vogliono 150), ma la precisione e i riflessi necessari a giocare a CS a livello competitivo sono tali che ogni millisecondo conta e potrebbe fare la differenza tra vincere o perdere un torneo con decine di migliaia di dollari in palio. Counter-Strike 2 avrà un'architettura dei server basata su "sub-tick" grazie alla quale il gioco registrerà ogni comando nell'istante esatto in cui viene eseguito. Di conseguenza, indipendentemente dal tick rate, i movimenti e i proiettili sparati saranno gli stessi su tutti gli schermi di tutti i giocatori e lo stesso varrà per le granate e le nuove smoke reattive. Questo cambiamento radicale significherà la fine dell'eterna lotta tra chi doveva giocare a 64 tick (quindi con un dialogo tra computer e server meno frequente) e chi poteva giocare a 128, con prestazioni decisamente superiori. In più migliorerà la qualità e la velocità del matchmaking, altro grande cruccio della community, a patto che sempre che Valve riesca ad implementare tutto questo correttamente.

La rivoluzione delle smoke Sparare a una smoke farà reagire il fumo in modo dinamico dando vita a un modo radicalmente diverso di pensare al loro utilizzo in Counter-Strike 2 Le granate fumogene sono uno degli strumenti fondamentali di Counter-Strike perché limitano l'accesso a una particolare corsia andando (temporaneamente) a modificare la conformazione di una mappa. Provare a passarci in mezzo significa morte certa, ma con Counter-Strike 2 le cose cambieranno radicalmente. A partire da questa estate, CS2 avrà delle smoke volumetriche, questo vuol dire che le granate fumogene saranno degli oggetti dinamici e non più statici aprendo la strada a una miriade di nuove possibilità. Nei video di presentazione vediamo il fumo riempire le stanze adattandosi alla loro forma, reagire all'illuminazione e riempire i vuoti di porte o finestre aperte. La modifica più importante, però, è senza dubbio quella di poter temporaneamente far diradare la smoke tirando una granata come se fosse una specie di contromossa che per qualche istante ristabilisce la visibilità. Più controversa è la possibilità di sparare attraverso il fumo lasciando un buco dove è passato il proiettile per poterci guardare attraverso o provare a colpire un nemico. In una diretta immediatamente successiva all'annuncio, Shroud, ex proplayer di Counter-Strike e ora streamer di successo, ha detto che questa meccanica non gli piace perché è sostanzialmente una condanna a morte: "chiunque spari per primo attraverso una smoke perde il combattimento perché rivela la sua posizione e chi è dall'altra parte può eliminarlo subito" ha affermato. Si è anche detto preoccupato del fatto che queste nuove fumogene siano oggetti volumetrici per via della potenza di calcolo necessaria a farli funzionare correttamente. In Counter-Strike non è raro vedere i giocatori usare le impostazioni al minimo per ottenere quanti più frame al secondo e molti utenti in giro per il mondo non hanno accesso a macchine potenti in grado di mantenere alto il framerate di titoli con dettagli complessi. Solo un test su un PC poco performante potrà dirci quanto questa nuova funzione avrà un impatto sul gioco e sui giocatori che non hanno computer potenti.

Il nuovo engine Source 2 Essendo un grande aggiornamento gratuito di CS:GO, i giocatori di Counter-Strike 2 avranno accesso a tutto il loro inventario e alle loro preziose skin Dai video pubblicati da Valve e dalle prime immagini che abbiamo visto è evidente un radicale cambio di passo per quanto riguarda l'illuminazione e la qualità delle texture. C'è più luce, i dettagli sono più rifiniti e l'ambiente è stato completamente ristrutturato con nuovi modelli per gli oggetti, per gli edifici e per le superfici di quasi ogni cosa. Tutto questo è stato possibile grazie all'utilizzo del Source 2, il motore grafico che è stato usato per ricostruire da zero alcune mappe storiche come Overpass, aggiornare e rimodellare location come quelle di Nuke e abbellire e migliorare (senza modificare nulla) mappe iconiche come Dust 2. L'obiettivo degli sviluppatori è quello di dare ai giocatori la possibilità di ritrovare ogni angolo e ogni corsia esattamente come se li ricordano per testare le nuove funzionalità di CS2 e insieme di andare a rivedere alcuni aspetti e strutture delle vecchie mappe per renderle più appetibili ed esteticamente belle grazie al Source 2. Tutti i miglioramenti grafici che coinvolgeranno il mondo di gioco verranno applicati anche ai modelli dei personaggi, degli armamenti e, soprattutto, delle preziose skin negli inventari dei giocatori. Essendo un aggiornamento gratuito per CS:GO, Counter-Strike 2 va ad aggiungere, non a sostituire, le sue migliorie all'architettura di gioco e i contenuti esistenti quindi il tesoretto di skin negli account dei giocatori è al sicuro. Molti degli strumenti di creazione che gli sviluppatori hanno usato per ristrutturare o rinnovare le mappe di CS2, poi, saranno messi a disposizione della community così che possano sfruttarli per creare nuovi livelli e nuovi modi di giocare. In più tutti gli effetti visivi, come lo spargimento del sangue, il fuoco, le esplosioni, le fiammate delle armi e il comportamento dell'acqua sono stati rivisti e rifatti per immergere ancora di più i giocatori nella nuova estetica di Counter-Strike 2 e i risultati sono davvero notevoli. Anche il comparto audio riceverà un trattamento speciale, ma non sappiamo ancora in cosa consisterà effettivamente.