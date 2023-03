FIFA 23: alcune calciatrici si stanno lamentando del loro aspetto nel gioco

Recentemente Electronic Arts ha aggiornato FIFA 23 aggiungendo dodici squadre femminili della National Women's Soccer League al gioco, come richiesto da molti fan. Purtroppo alcune delle calciatrici non sono soddisfatte di come appaiono.

Ad esempio Caprice Dydasco, calciatrice dell'Houston Dash, ha scritto su Twitter: "Sono grata a EA Sports di aver incluso l'NWSL, ma questa non mi rappresenta." Il testo è a commento dell'immagine della sua versione virtuale, con una foto reale.

In effetti il modello 3D non è proprio somigliante all'originale. In particolare il colore della pelle sembra essere stato schiarito (la Dydasco è nata alle Hawaii, ma si identifica come per la gran parte asiatica).

Anche Sydney Leroux, atleta dell'Angel City FC, ha qualcosa da ridire sul suo modello 3D e lamenta il fatto che era molto più realistico quello usato in FIFA 16, che ha mostrato in un'immagine: "Avevano messo la fascia per capelli, la treccia, il tatuaggio sul collo, le sopracciglia troppo depilate e qualcuno mi aveva persino fatto notare il mio seno prosperoso!!!! Sgonfiatemelo un po' e mettetemi una maglia diversa. Per ora le sopracciglia rimangono così."

La Leroux ha citato altre atlete che si sono lamentate per la bruttezza dei loro modelli 3D, come Janine Beckie dei Portland Thorns, che ha scritto: "Ho trovato il mio gemello perduto! Fratello, ovviamente."

In effetti in questo caso le differenze sono davvero enormi. Comunque sia gli esempi di lamentele sono molti, come quello qui di seguito sulla pettinatura della calciatrice Kailen Sheridan.

FIFA 23 utilizza delle tecniche di scansione facciale in alta definizione per ricreare le fattezze dei giocatori più famosi. Anche le giocatrici dell'Arsenal e del Manchester City sono state ricreate in questo modo. Trattandosi di una tecnologia costosa, evidentemente EA Sports non ha voluto investirci sopra per un aggiornamento di metà anno. Rimane il fatto che un minimo di cura in più, quantomeno per far somigliare i modelli 3D alle controparti reali, poteva essere impiegata.