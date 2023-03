Honkai: Star Rail arriva su PS5 e PS4: trailer e dettagli sul gioco Hoyoverse

Honkai: Star Rail, il nuovo action RPG fantasy e fantascientifico free-to-play di Hoyoverse, è in arrivo su PlayStation, come annunciato dal team anche con un nuovo trailer di presentazione visibile qui sotto.

In questo gioco ci troviamo a vestire i panni di un avventuriero che si imbarca in un viaggio a bordo dell'Astral Express con dei passeggeri molto particolari. In qualità di "Trailblazer", ci troveremo dunque a scoprire i reami dell'universo e i segreti sepolti nelle leggende, in una storia e un'ambientazione che ricordano classici dell'animazione come Galaxy Express 999 o Battleship Yamato.

L'esplorazione è l'elemento fondamentale di Honkai: Star Rail, che ci cala all'interno di un vasto universo che attende di essere scoperto con elementi mitologici combinati in una storia fantascientifica spaziale.

In questo universo sono presenti gli "Aeon", incarnazioni dei principi universali che possono viaggiare liberamente tra mondi infiniti, guidati dalla loro Primum Mobile: in pratica sono divinità dai poteri formidabili, che vagano per i mondi rispettando il loro credo e permettendo a vari tipi di civilizzazioni di prosperare in ogni angolo dell'universo.

Tra questi c'è però un Aeon malvagio chiamato Destruction, che considera l'universo una falsità e la civilizzazione un cancro, spargendo semi di rovina chiamati Stellaron nella galassia, portando ad enormi cambiamenti all'ecosistema. Al protagonista viene impiantato uno Stellaron all'inizio della storia e anche questo rappresenta un segreto da scoprire all'interno del nostro viaggio.

Derivando diverse caratteristiche da Genshin Impact, titolo sviluppato dal medesimo team, anche Honkai: Star Rail si basa sull'esplorazione di tante ambientazioni diverse e sulla raccolta di vari personaggi dotati di abilità e poteri speciali. Il gioco è in uscita "presto" su PS4 e PS5, in attesa di conoscere la data d'uscita.