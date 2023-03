Serie Orizzonti Pokémon è il nome del nuovo anime sui Pokémon, trailer ufficiale

The Pokémon Company ha annunciato il nome ufficiale della nuova serie animata sui mostriciattoli tascabili in arrivo nel 2023, che si chiamerà Pokémon Horizons: The Series e Serie Orizzonti Pokémon in Italia, con tanto di logo e trailer di presentazione ufficiale che potete vedere qui sotto.

Si tratta della nuova serie che partirà dopo la conclusione di Pokémon Ultimate Journeys: The Series, nella quale vediamo la conclusione del lungo arco narrativo di Ash Ketchum e l'arrivo di nuovi protagonisti e personaggi vari.

Come abbiamo già saputo, Serie Orizzonti Pokémon ha per protagonisti Liko e Roy, oltre a un nuovo Captain Pikachu che riprenderà il ruolo di mascotte storica della serie ma in una nuova versione, con tanto di cappello. La coppia di protagonisti avrà dunque a che fare con nuove avventure in altre regioni del mondo Pokémon, oltre che con il gruppo chiamato Rising Volt Tacklers, guidato da Friede e Captain Pikachu.

La nuova serie ci porterà lungo un "emozionante viaggio che esplora nuove meraviglie nel mondo Pokémon.

Serie Orizzonti Pokémon, il logo della serie

La nuova Serie Orizzonti Pokémon metterà in scena le misteriose avventure che attendono Liko e Roy, e invitiamo gli Allenatori a prendere parte al viaggio per scoprire questi segreti quando la serie inizierà anche al di fuori del Giappone quest'anno", si legge nella comunicazione ufficiale di The Pokémon Company.