Honkai Star: Rail svela la data del crossover con Fate/stay night con un personaggio 5 stelle gratis per tutti

I primi dettagli sulla collaborazione

Saber sarà un'unità Destruction di elemento Wind, mentre Archer appartiene al path The Hunt e sfrutta l'elemento Quantum. Per il momento non sono stati aggiunti altri dettagli sulle loro abilità e caratteristiche.

Entrambi i personaggi saranno disponibili in un banner apposito a tempo limitato che verrà reso "disponibile per un lungo periodo di tempo", quindi supponiamo per più delle classiche tre settimane. Non solo, tutti i giocatori che effettuaranno il log-in dall'11 luglio fino al termine della versione 3.6 di Honkai: Star Rail potranno ottenere gratuitamente Archer.

Hoyoverse ha aggiunto che i due personaggi saranno accompagnati dall'evento dedicato "Fate/stay night" in cui i giocatori dovranno "evocare gli Spiriti Eroici, usate i Sigilli di Comando, brandire i Nobili Fantasmi e provate diverse classi per vincere le battaglie strategiche", con maggiori informazioni verranno condivise successivamente.