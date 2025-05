Tim Cook spiega le motivazioni dietro il ritardo di Siri e Apple Intelligence

Il ritardo di Siri e le nuove funzionalità di Apple Intelligence

Nel corso di una riunione sui risultati fiscali relativi al secondo trimestre del 2025 Tim Cook, CEO di Apple, ha svelato le motivazioni dietro il ritardo della nuova versione di Siri, oltre che le funzionalità di Apple Intelligence promesse da tempo e annunciate l'anno scorso. L'amministratore delegato ha infatti dichiarato agli investitori che entrambi i processi avrebbero richiesto più tempo di quanto originariamente preventivato per essere portati a termine con successo, garantendo al contempo un certo livello qualitativo.

Siri e Apple Intelligence

In concomitanza con questo, Tim Cook ha voluto evidenziare tutte le funzionalità inedite di intelligenza artificiale introdotte con il lancio di iOS 18, che comprendono rispettivamente Genmoji, Image Wand, Clean Up, Writing Tools, l'integrazione con Chat GPT, le risposte intelligenti e la ricerca per immagini. Alla domanda in merito all ritardo delle nuove funzionalità di Apple Intelligence da parte di Richard Kramer di Arete Research, Tim Cook ha dichiarato che non sono previsti riduzioni degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo.