La casa di Genshin Impact ha annunciato un nuovo Honkai con un teaser trailer, strizza l'occhiolino a Pokémon

Il brevissimo filmato, che trovate qui sotto, mostra Kiana e Blade, due personaggi apparsi rispettivamente in Honkai Impact 3rd e Honkai: Star Rail, accompagnati da delle creature che ricordano quelle dei giochi Game Freak. Il trailer si conclude con quello che sembrerebbe essere un classico scontro tra mostriciattoli in stile Pokémon .

Durante l'Honkai: Star Rail Concert 2025 che si è svolto oggi a Shangai, Hoyoverse ha mostrato il teaser trailer di "un nuovo gioco Honkai" attualmente in sviluppo e che a quanto pare sembra ispirarsi a Pokémon o, più in generale, al genere Monster Collector.

Si tratta di Honkai: Nexus Anima?

Il gioco non ha ancora un titolo ufficiale, ma nei giorni scorsi Hoyoverse ha registrato il marchio "Honkai: Nexus Anima" negli USA, Europa e Corea del Sud. Sono stati avvistati anche un possibile sito ufficiale e degli account X dedicati. Insomma, salvo sorprese sarà proprio questo il titolo del nuovo gacha free-to-play.

Inoltre, la presenza nel trailer di due personaggi provenienti da altri giochi del filone Honkai sta facendo viaggiare con la fantasia i fan. Forse sono stati usati i loro modelli provvisoriamente in quanto il titolo è ancora nel pieno dello sviluppo o magari per dare un senso di familiarità a chi ha giocato ai precedenti titoli della casa cinese. Tuttavia, c'è chi ipotizza anche che il gioco potrebbe essere un Pokémon-like crossover con i personaggi più famosi dei giochi di Hoyoverse.

Ad aggiungere ulteriore mistero al tutto, il comunicato ufficiale inviato da Hoyoverse precisa che quello mostrato è "un trailer easter egg che mostra il nuovo gioco Honkai in lavorazione". Non resta che attendere per saperne di più in merito.