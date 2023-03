Amazon Audible al 70% di sconto per i primi sei mesi: i dettagli sull'offerta di Amazon Italia

È attualmente possibile sfruttare un'offerta speciale per Audible: il servizio di Amazon costa ora solo 2.95€ al mese, per i primi sei mesi. Il prezzo mensile standard è di 9.99€, quindi è uno sconto del 70%. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Questa offerta è disponibile fino al 3 aprile 2023 (ore 23:59). La promozione può essere riscattata da quei clienti che non si sono mai iscritti ad Audible.it e che non hanno provato il servizio tramite i 30 giorni gratuiti. Allo scadere dei sei mesi, il prezzo tornerà normale a 9.99€, ma ovviamente sarà possibile in qualsiasi momento disattivare il rinnovo e terminare la propria iscrizione.

Audible dà accesso ad audilibri, podcast e altri contenuti audio senza limiti di ascolto e senza pubblicità. È anche possibile eseguire il download e ascoltare offline. Include molti audiolibri famosi come Tenebre e Ossa, The Sandman, la saga di Harry Potter e non solo.