Pokémon: Ash e Pikachu arrivati al capolinea, i fan condividono i loro ricordi di 27 anni di anime

Infine è arrivato il giorno in cui Ash e Pikachu saluteranno la serie anime dei Pokémon. Dopo quasi tre decenni insieme i fan, travolti dalla commozione, hanno iniziato a condividere i loro ricordi su Twitter e altri social network con l'hashtag #ThankYouAshAndPikachu.

L'ultimo episodio della serie anime dei Pokémon con Ash e Pikachu è stato trasmesso poche ore fa dal momento di scrivere questa notizia, il 24 marzo 2023. Dopo i titoli i coda i fan si sono raccolti sui social network per dare voce alle loro emozioni. Ad esempio l'utente Annet ha scritto:

"Dopo quasi 26 anni, 1232 episodi, 23 film, tante avventure, incontri e feste, l'anime di Pokémon con Ash e Pikachu è arrivato alla fine. Ma la loro avventura continuerà per sempre. Grazie per aver cambiato le nostre vite, Ash e Pikachu."

Tanti fan hanno partecipato al trend condividendo immagini, come l'utente Twitter @toki_pokelun che ha pubblicato un'illustrazione di una bambina che guarda i Pokémon, presumibilmente quando iniziarono nel 1997, accanto a una versione adulta della stessa che guarda l'ultima puntata nel 2023. Il testo di accompagnamento del tweet recita: "Ho ricordi della mia vita legati a ogni serie e sono cresciuta con Ash. Anipoke è pieno di innumerevoli ricordi!"

Anche Sarah Natochenny, la doppiatrice inglese di Ash, si è unità alle celebrazioni, ringraziando la doppiatrice giapponese, Rica Matsumoto, per averla ispirata per 17 anni.

L'ultimo episodio della serie Pokémon con Ash e Pikachu non è stato ancora trasmesso fuori dal Giappone, ma molti fan lo hanno già visto per vie traverse. Comunque sia non manca molto prima che arrivi anche da noi.

Va detto che nel nuovo anime Pikachu non mancherà. Ossia, ci sarà un Pikachu con il cappello da marinaio.