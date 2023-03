Pokémon: Captain Pikachu, Liko e Roi nel trailer della nuova serie animata

The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo trailer per la prossima serie animata dei Pokémon, in questo caso incentrato sui protagonisti della produzione, che come abbiamo visto rappresentano un cast completamente nuovo con Captain Pikachu, Liko e Roi.

Con Ash che si prende un meritato riposo dopo essere stato protagonista di serie animate e film per decenni, spazio dunque ai nuovi protagonisti che arriveranno con la nuova serie animata, e si tratta di un ragazzo, una ragazza e anche un nuovo Pikachu, in versione capitano di ventura.

Avevamo già visto qualcosa sui protagonisti della nuova serie, che vengono qui brevemente riassunti con una carrellata sui tre personaggi in questione.

Il video, peraltro, indica che la traslitterazione occidentale della protagonista femminile è Liko e non Riko come era emerso in precedenza, salvo eventuali correzioni future.

La nuova serie animata di Pokémon debutterà in Giappone il 14 aprile 2023 e, verosimilmente, poco dopo anche in occidente. Si aprirà con una puntata speciale lunga un'ora, per poi seguire invece un ritmo più classico per le produzioni di questo tipo.

Si prospetta essere un grande cambiamento, considerando la radicale variazione nel cast da molti anni a questa parte, oltre al suo essere incentrata su Paldea, la regione introdotta con Pokémon Scarlatto e Violetto.