TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, un nuovo trailer del gameplay

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 torna a mostrarsi con un trailer del gameplay che ci riporta sulla Snaefell Mountain, l'affascinante tracciato che abbiamo già visto in azione e che qui viene percorso nella Sezione 4, tra viali alberati e piccoli insediamenti urbani.

In uscita nel mese di maggio 2023, TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 cambierà team di sviluppo rispetto ai primi due episodi, passando nelle mani degli italiani RaceWard Studio, ma pare non aver rinunciato alle sue prerogative.

L'evento su cui il gioco si basa è infatti il più spettacolare e rischioso che esista, e le sequenze testimoniano la grande sensazione di velocità che si percepisce a bordo della moto, lanciati a tutta birra all'interno di strade urbane che non sono state pensate per questo genere di competizione.

Nel giro di un paio di mesi scopriremo se i ragazzi di RaceWard Studio siano riusciti o meno ad arricchire l'esperienza rispetto al passato, mentre sul piano tecnico sembra sia stato fatto finora un buon lavoro, a giudicare appunto dai video.