The Last of Us: Stagione 2, le riprese potrebbero iniziare tra poco, dice Pedro Pascal

Visto il successo riscontrato finora, non stupisce che si parli già della Stagione 2 di The Last of Us, ma questa potrebbe arrivare anche prima del previsto, considerando che le riprese potrebbero iniziare già quest'anno, in base a quanto riferito da Pedro Pascal, attore che interpreta il co-protagonista Joel.

Abbiamo visto che la Stagione 2 è stata confermata ufficialmente da HBO, ma la tempistica poteva essere piuttosto lunga, conoscendo anche la dimensione della produzione messa in piedi dalla compagnia per la serie TV in questione. Potrebbero però non volerci poi molto, visto che i lavori sembra siano già vicini.

Pascal ha infatti risposto a Collider riferendo che c'è una possibilità che le riprese siano già in avvio per la primavera del 2023, ovvero tra poco, cosa che potrebbe posizionare l'uscita di The Last of Us: Stagione 2 già verso la fine di quest'anno, anche se è difficile fare una previsione precisa al riguardo.

La prima stagione ha iniziato ad essere trasmessa su HBO Max (e su Sky Atlantic e NOW TV dalle nostre parti) lo scorso gennaio, dunque la tempistica probabile è che nel periodo corrispondente del 2024 possa essere pronta anche la Stagione 2. Per il momento, sappiamo che Bella Ramsey non verrà sostituita nella serie TV, avendo convinto tutti, mentre resta il dubbio su chi sarà l'attrice di Abby, considerando che il personaggio sarà probabilmente presente nella nuova stagione.