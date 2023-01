The Last of Us, Stagione 2 confermata ufficialmente da HBO per la serie TV

La Stagione 2 di The Last of Us è stata confermata ufficialmente da HBO, complice il grande successo di pubblico e di critica ottenuto già dai primi episodi della serie TV basata sul franchise di Naughty Dog.

Alcuni giorni fa Bella Ramsey ha detto che la Stagione 2 di The Last of Us non era confermata ma molto probabile, e il network le ha subito dato ragione, sebbene in verità ci fossero ben pochi dubbi su questa eventualità.

"Sono onorato e francamente sopraffatto che così tante persone abbiano seguito con passione la nostra reinterpretazione dell'avventura di Joel ed Ellie", ha dichiarato l'executive producer Neil Druckmann.

"La collaborazione con Craig Mazin, il nostro incredibile cast e la crew, nonché HBO hanno superato le mie già alte aspettative. Ora avremo l'assoluto piacere di poterci ripetere con la Stagione 2! A nome di tutti i componenti di Naughty Dog e PlayStation, voglio dirvi grazie."

Accolta con voti molto positivi dalla stampa internazionale, la serie di The Last of Us ha totalizzato 4,7 milioni di spettatori con il primo episodio e 5,7 milioni con il secondo, in un entusiasmante crescendo che non ha precedenti nella storia di HBO.

"Sono così grato a Neil Druckmann e HBO per la nostra collaborazione, ma lo sono ancora di più nei confronti dei milioni di persone che si sono uniti a noi in questo viaggio", ha dichiarato l'executive producer e showrunner Craig Mazin.

"Gli spettatori ci hanno dato la possibilità di continuare, e da fan dei personaggi e del mondo che Neil e Naughty Dog hanno creato non potrei sentirmi più pronto a tuffarmi di nuovo in questo progetto."