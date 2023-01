The Last of Us: i pareri e voti della stampa internazionale sono positivi per la serie HBO

Sono disponibili in rete le prime recensioni della della serie HBO di The Last of Us, che andrà in onda in Italia dal 16 gennaio 2023 in esclusiva per Sky e in streaming su NOW. Per il momento i primi pareri sull'adattamento della celebre IP PlayStation sono positivi, seppur non manchino alcune perplessità.

Prima di guardare le valutazioni e i pareri della stampa internazionale, vi raccomandiamo di leggere la nostra recensione (senza spoiler) della serie HBO di The Last of Us. Abbiamo apprezzato l'adattamento per il piccolo schermo realizzato grazie alla collaborazione tra PlayStation Productions e HBO, ma non ci ha convinto del tutto nel suo tentativo di voler appagare sia i fan della serie Naughty Dog e chi non ci ha mai giocato.

"The Last of Us non è affatto una pessima serie TV. Semplicemente è stata realizzata non avendo ben presente quale dovesse essere il suo principale pubblico di riferimento. Nel duplice tentativo di strizzare l'occhiolino ai fan di lungo corso e di raccontare il gioco a chi, per i motivi più disparati, non ha mai potuto viverlo in prima persona, Craig Mazin e Neil Druckmann hanno confezionato un arco narrativo che da una parte esaurisce in fretta le novità, dall'altra si rivela fin troppo criptico nel mostrare alcuni aspetti di quel mondo post-apocalittico che invece su console ha tutto il tempo e il modo di spiegarsi al meglio. Laddove le prime tre puntate rappresentano un ottimo equilibrio tra noto e inedito e lasciano presagire uno sviluppo ancor più brioso, generoso di lore e personaggi secondari interessanti, la seconda parte della prima stagione regge per merito di un cast stellare e di una trama identica a quella del videogioco, comunque sempre interessante e ricca di momenti drammatici, toccanti, scioccanti. Se conoscete Joel ed Ellie sin dai tempi di PlayStation 3, probabilmente vi annoierete di tanto in tanto. Al contrario, se siete neofiti, potreste aver bisogno di qualche piccolo chiarimento da parte di qualcuno più esperto. In entrambi i casi, il consiglio è di godersi questa serie TV, nella pur piena consapevolezza che si sarebbe potuto fare di più e meglio, soprattutto considerando il già ottimo materiale di partenza che ha costituito le fondamenta e l'intera ossatura di questo progetto ambizioso, ma fino ad un certo punto."

I cugini di Movieplayer.it sono rimasti soddisfatti dalla prima stagione di The Last of Us, ma anche in questo caso al netto di più di una perplessità.

"Abbiamo espresso una generale soddisfazione nella recensione di The Last of Us nella sua incarnazione seriale, al netto di qualche perplessità che riguarda l'efficacia di alcune variazioni rispetto al materiale di partenza. Perplessità comunque bilanciate da due importanti elementi: da una parte le interpretazioni dei due protagonisti, con Pedro Pascal e Bella Ramsey che danno vita a dei Joel ed Ellie vivi e vissuti, coerenti con gli originali seppur personali; dall'altra la conferma del valore aggiunto della colonna sonora di Gustavo Santaolalla, efficace a supporto delle immagini della serie quanto lo era stata per l'azione e le emozioni del videogioco."

Vediamo invece i voti della stampa internazionale per la serie HBO di The Last of Us:

Multiplayer.it - 70

Movieplayer.it - 70

Collider - 100

Empire - 100

Radio Times - 100

GameSpot - 90

The Telegraph - 80

Consequence - 75

Entertainment - 67

La media valutazioni su Metacritic è di 84, ma tenete presente che mancano all'appello molte recensioni ancora, mentre in tanti altri casi sono state pubblicate senza voto numerico.

Tra queste ad esempio troviamo la review decisamente entusiastica di Vanity Fair, che afferma che "vale la pena guardare l'adattamento videoludico di The Last of Us, grazie alle performance stellari di Pedro Pascal e Bella Ramsey", gli attori di Joel ed Ellie.

In generale le performance dei due attori sono state lodate in tutte le recensioni, mentre non convincono del tutto invece i cambiamenti apportati da HBO rispetto alla trama originale, come ad esempio il metodo di diffusione dell'infezione.

"C'è la fastidiosa sensazione che alcune piccole modifiche ai dialoghi siano state apportate solo per amore del cambiamento, ed è difficile per me, in quanto persona che ha giocato a fondo il gioco per anni, analizzare se funzionano meglio. Sembrano cambiamenti laterali, non peggiori, non necessariamente migliori. Gli spettatori più informati li noteranno e, come me, potrebbero chiedersi perché sono stati apportati questi cambiamenti quando le battute originali trasmettevano le stesse informazioni ed emozioni. Ma come qualcuno che ammira il gioco originale e ciò che ha realizzato, "The Last of Us" della HBO è ancora un viaggio affascinante e divertente attraverso un vecchio racconto d'avventura familiare, alimentato da attori che onorano la visione originale. Quando metto a confronto le due storie e le scelte artistiche fatte per differenziare lo spettacolo dal gioco, devo ammettere: la versione HBO a volte ruba la scena", recita la recensione del Washington Post.

Vi ricordiamo nuovamente che la prima stagione della serie HBO di The Last of Us andrà in onda in Italia il 16 gennaio su Sky in esclusiva e in streaming su NOW.